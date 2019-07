Tuoni e fulmini per tutta la notte: piogge soprattutto su Imperia e danni contenuti, crollo delle temperature

Sono stati tuoni e fulmini, oltre ad una ‘cumulata’ di pioggia tra le 20.30 e le 21.30, i protagonisti dell’allerta meteo di questa notte che si è comunque concentrata maggiormente ieri sera sulla nostra provincia.

Nelle ultime ore le precipitazioni si sono concentrate in particolare a Levante e soprattutto sullo spezzino mentre sull’imperiese il cielo continua ad essere nuvoloso. L’allerta meteo è ancora in atto e proseguirà fino alle 13 ma, almeno per ora il peggio sembra passato.

Le precipitazioni maggiori, dall’inizio della perturbazione alle 7 di questa mattina, si sono registrate a Pieve di Teco con 50 millimetri (31 in una sola ora tra le 21 e le 22 di ieri), Imperia 48 (34,4), Cipressa 42 (29), Triora 36 (13), Pigna 34 (15), Pontedassio 34 (13), Diano Marina 32 (18), Borgomaro 30 (10), Bajardo 30, Col di Nava 28, Ventimiglia 27, Seborga 26, Montalto 25 (12), Apricale 25, Dolceacqua 24, Poggio Fearza 21, Ceriana e Sanremo 20.

Come si può notare la zona più colpita della nostra provincia è stata quella del capoluogo e dell’alta Valle Impero ed Arroscia. Chi si è già svegliato questa mattina (ma già anche ieri sera) avrà notato il brusco calo delle temperature. Il record, come sempre, spetta ai 1.800 metri sul livello del mare di Poggio Fearza con 8 gradi.

Ma anche le altre località non scherzano: Apricale 10,8, Pigna 10,9, Triora 12,2, Ceriana 12,5, Col di Nava 12,9, Carpasio 13,2, Triora 13,6, Castelvittorio 14, Seborga 15,1, Borgomaro 16,2, Ventimiglia 16,3, Pontedassio 16,4 Rocchetta Nervina 16,6, Airole 17,4, Cipressa e Dolceacqua 17,5, Dolcedo 17,6, Imperia 18,3, Diano Marina 18,6, Ventimiglia 18,7, Sanremo 19.3.

Forti, in alcune zone, anche le raffiche di vento. Nelle ultime ore la punta massima si è registrata a Ventimiglia, con 80 km/h all’1.50 di questa notte. E’ seguita da Imperia con 74 km/h, ieri sera alle 21.50 e da Cipressa, 64 km/h alle 21.50 sempre di ieri. Nelle altre località il vento è stato inferiore con alcune raffiche tra i 30 ed i 40 km/h.

Sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, ieri sera tra le 21 e le 22.30, dovuti alla forte pioggia che si è abbattuta in provincia, in particolar modo nel capoluogo, dove si sono registrati disagi a causa del forte vento che ha portato alla caduta di un albero a San Lorenzo al Mare.

A Porto Maurizio si segnalano un black out alla Fondura, durato alcuni minuti, l’intasamento di alcuni tombini e circa venti centimetri d’acqua entrati all’interno di alcuni locali a borgo Marina. Questa mattina è caduto un ramo di un albero in via Felice Musso.

I corsi d’acqua, costantemente monitorati dall’Arpal, sono cresciuti di pochissimo con gli acquazzoni. Praticamente impercettibili, se non dai sensori, gli innalzamenti nelle varie zone sotto controllo.

Il torrente Impero, nella zona di Pontedassio, è a quota -0,18 , ovviamente molto al di sotto dei livelli di guardia (il ‘giallo’ posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Il torrente Argentina è risalito di poco ma è sempre molto al di sotto dei livelli di guardia: a Montalto a 1,05 (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 0,45 (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’).

Salita minima anche per il torrente Armea, arrivato a 0,05 (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Così come il Nervia che, ad Isolabona è a quota 0,86 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Il fiume Roya è salito in entrambi i punti di controllo: ad Airole a quota 1,40 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri a -0,14 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).