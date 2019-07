Taggia: grosso albero cade su un'auto a villa Boselli, tragedia sfiorata (foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina a villa Boselli, a Taggia, dove è caduto un grosso albero su un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente non si registrano feriti.



Sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco da ieri sera, quando è scattata l'allerta arancione. Un altro albero è caduto a San Lorenzo al Mare, mentre stamattina a Imperia è caduto un ramo in via Musso.