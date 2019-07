Sanremo: degrado e strada dissestata in via Lamarmora, i residenti chiedono un intervento al Comune (Foto)

Situazione di degrado ed anche di pericolo, nella zona di via Lamarmora a Sanremo, vicino alle case popolari in corrispondenza del civico 277. Una situazione che è stata segnalata dai residenti, dopo che gli stessi hanno più volte chiesto un intervento.

L’area è passata alcuni anni fa dall’Arte (l’Istituto che gestisce le case popolari) al Comune e vede (come si può notare dalle foto) una situazione di pericolo per il manto stradale dissestato ma anche per erbacce ed arbusti ormai secchi, che potrebbero prende fuoco in pochi istanti. Senza dimenticare il manto stradale dissestato, che crea pericoli per chiunque transiti nella zona e l'abbandono dell'immondizia da parte dei soliti maleducati.

I residenti chiedono al Comune un intervento di pulizia e sfalcio delle erbacce e, per quanto possibile, anche una serie di lavori per la sistemazione del manto stradale.