San Lorenzo al Mare: una ciclista scivola sull'Aurelia e si ferisce gravemente in località Barbarossa (Foto)

Grave incidente stradale, questo pomeriggio poco prima delle 18 sulla statale Aurelia, tra Imperia e San Lorenzo al Mare, in località Barbarossa. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Polizia Stradale intervenuta per rilevare l’incidente, una donna a bordo di una bicicletta è caduta rovinosamente sull’asfalto, scivolando sulle palme e sugli aghi di pino a bordo strada.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Rossa di Imperia e della Croce d’Oro di Cervo. Inizialmente è stato anche allertato l'elisoccorso ma, dopo i primi riscontri dei medici intervenuti, è stato preferito lasciare il velivolo sulla pista e portate la donna in ospedale ad Imperia.

Il traffico in entrambi i sensi di marcia è stato interrotto per consentire i soccorsi e la ricostruzione della dinamica. Alcuni ciclisti che sono transitati nella zona poco dopo l'incidente hanno lamentato la scarsa pulizia della strada in quel tratto. Purtroppo, ancora una volta anche se non c'entrano mezzi meccanici, l'Aurelia si rivela pericolosa per il transito dei ciclisti.