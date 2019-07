Viaggio nel territorio: una passeggiata alle Logge di Santa Chiara al Parasio, con Alberto Berruti

Un’idea interessante per gli amici turisti, ma anche per i molti “indigeni” che non lo conoscono, è la visita del Parasio, il centro storico di Porto Maurizio. Fra i luoghi simbolo di questo eccezzionale concentrato di arte e storia ci sono senz’altro le Logge del Convento di Santa Chiara, da dove si possono ammirare indimenticabili panorami sul mare e fare un tuffo nel passato di una città tutta da scoprire. Le andiamo a scoprire in questo articolo.

PORTO MAURIZIO e il PARASIO

Porto Maurizio è un antico comune del Ponente Ligure. Nel 1923, insieme alla rivale Oneglia e ad altre comunità più piccole, è diventato parte della città capoluogo di Imperia.

Il Parasio è il cuore di Porto Maurizio. Arrivando da Ponente ti appare dal nulla come un affascinante agglomerato di antichi edifici, costruiti su una collina a pochi metri dal mare.

Il nome “Parasio” è comune a molti altri paesi liguri. Deriva dal termine dialettale “Paaxiu”, usato per indicare il palazzo sede del potere giudiziario o amministrativo.

Nel caso di Porto Maurizio il paaxiu era il luogo dove risiedeva il governatore rappresentante della Repubblica di Genova, a cui la città è stata legata nei secoli.

LE LOGGE DI SANTA CHIARA

Le Logge di Santa Chiara sono un lungo corridoio coperto inciso su un fianco del Parasio, appoggiato su un lato al convento di Santa Chiara e aperto sull’altro verso il mare, grazie ad ariose arcate rivolte a sud-ovest.

Questo particolare camminamento è stato disegnato nel 1712 da Gregorio de Ferrari, pittore del periodo barocco nato a Porto Maurizio e attivo soprattutto a Genova. Un tempo non era raro che scultori e pittori si occupassero anche di architettura.

Attraverso le arcate si ammira un panorama di quelli che non si dimenticano, dove la vista si perde su un’immensa porzione di mar Ligure. Non per niente la passeggiata delle Logge è la tradizionale meta degli innamorati...

Nelle albe limpide dell'inverno ponentino si riesce spesso a intravedere la Corsica.

Sull’estremità di levante del loggiato si trova una torre a base circolare che faceva parte dell’apparato difensivo cittadino. Guardando a ovest si scorge un altro bastione quasi sul livello del mare, la torre di Prarola, in comunicazione visiva con quella delle Logge.

Entrambe le costruzioni facevano parte del sistema di avvistamento che proteggeva il Ponente Ligure dalle incursioni dei pirati barbareschi.

IL CONVENTO DI SANTA CHIARA

Le Logge fanno parte dell'antico complesso del Convento di Santa Chiara, che ospita ancora alcune monache di clausura. Secondo la tradizione questo monastero nasce da un fatto alquanto singolare.

A metà del Trecento due ragazzi di Porto si sposarono con l'intenzione di mettere su famiglia. Dopo qualche tempo sentirono però entrambi una forte vocazione religiosa, e decisero di seguirla percorrendo strade diverse.

La moglie radunò intorno a sé un gruppo di ragazze che si ritirarono dalla vita cittadina per dedicarsi alla preghiera. In breve tempo la piccola comunità si avvicinò alla regola francescana di santa Chiara di Assisi.

Negli anni moltissime giovani della zona chiesero di entrare nel monastero, tanto che fu necessaria la costruzione un altro convento ad Alassio.

Le famiglie più in vista facevano a gara per contribuire al sostentamento delle monache e all'abbellimento del convento. Lo potrete notare visitando la chiesa, piccola ma molto elegante.

Conserva opere d'arte importanti come un quadro che ritrae “San Domenico Soriano e la Madonna” di Domenico Fiasella e una “Madonna con bambino e Santa Caterina da Bologna” di Sebastiano Conca.

Vi consiglio di programmare al più presto una visita al Parasio e alle Logge di Santa Chiara. In questo periodo l’ideale è salire nel tardo pomeriggio, magari dopo aver passato la giornata sulle spiagge del litorale di Porto Maurizio, oppure al mattino presto.

Le foto che spero possano darvi un’idea della bellezza di questo posto e invogliarvi a scoprilo sono dell’amico Fabrizio Tavaroli.

Il testo di questo articolo è stato scritto da Alberto Berruti, appassionato fin da piccolo alle bellezze della Liguria, per colpa un pò dei genitori e un po' di Rosalba, la sua maestra delle elementari. Dal 2016 cura il blog Tesori del Ponente, dove racconta luoghi più o meno conosciuti delle province di Imperia e Savona. Collabora come guida turistica abilitata con la scuola ANWI di Arma di Taggia, che associa il Nordic Walking alla scoperta del territorio.

Buona Liguria!