Taggia: allagata la chiesa di San Giuseppe, ma grazie al lavoro dei volontari, si svolgono le celebrazioni di Sant'Erasmo

Allagata la chiesetta di San Giuseppe a Taggia, dove oggi si terranno regolarmente le celebrazioni per Sant’Erasmo, grazie all’intervento dei volontari che hanno fatto un’operazione di bonifica.



A scriverlo su Facebook è Espedito Longobardi: “La violenta pioggia di ieri sera ha allagato completamente la nostra chiesetta al mare di S. Giuseppe ma, grazie al pregevole contributo di Graziano Farina, sua moglie Serena Costantini e Sergio Alberti, nel giro di poche ore, ne abbiamo bonificato la sala per renderla subito ospitale in occasione dell'odierna ricorrenza di S. Erasmo”.