Sanremo: proseguono i lavori alla rotonda della Foce, posa della pavimentazione dei giardini e si lavora anche la domenica(Foto)

Procede speditamente il lavoro per la realizzazione del fondo dell'area pedonale a monte della rotonda della Foce, a Sanremo. La posa del cemento è stato il primo passo dell'area prevista dal progetto dell'architetto Simone Perrone per integrare l'infrastruttura viaria con il passaggio pedonale in un quartiere molto popoloso e a due passi da un parco giochi per bambini molto frequentato.

Negli ultimi giorni è stato posato il porfido, che arrederà i giardini nella zona a Nord mentre i lavori andranno avanti sia per la zona su strada che sulle aree pedonali a corredo. Come era stato anticipato nelle scorse settimane, i lavori poi proseguiranno anche sulla sede stradale, dove è prevista la costruzione della rotonda vera e propria che sarà

Il progetto per la rotonda, infatti, prevedeva non solo la costruzione della stessa, ma anche una lunga serie di interventi che, a modo loro, cambieranno il volto della zona Ovest di Sanremo. In relazione alla rotatoria, l’Architetto Perrone che ha curato il progetto della rotonda, ha confermato che sarà ‘sormontabile’ ed avrà un’aiuola centrale, sulla falsa riga di quella di fronte a Pian di Nave.

Nel frattempo la Riviera Trasporti darà indicazioni più precise su dove sistemare i pali per la filovia e, contestualmente, Amaie provvederà al progetto illuminotecnico in attesa di Rt. Nel corso degli interventi vengono ottimizzati i sottoservizi e rimossi cavi aerei. Quindi verranno reinstallate le telecamere in posizione migliore di quella precedente. Sul piano delle tempistiche, una parte dei lavori verranno terminati entro l’estate, ma ovviamente ci sarà uno stop ad agosto in occasione delle ferie. Per il taglio del nastro bisognerà aspettare dopo l’estate.