“Direttore, non può immaginare che piacere mi ha fatto vedere quei due furbi di francesi ammanettati dopo che le nostre Forze dell'Ordine hanno operato un inseguimento per fermarli, quanto vorrei che queste immagini potessero essere pubblicate anche in Francia perché certi furbetti capiscano cosa rischiano se credono di venire in Italia a delinquere. Un grazie a quegli agenti che hanno reso possibile l’azione.

Carlo Trinchieri di Ventimiglia”.