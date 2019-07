Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 28 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 28 LUGLIO

SANREMO

18.30. Termine della 24orissima di Beach Volley. K-Beach e Bagni Gabriella (più info a questo link)

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + Music Time a cura ‘The swing jazz duo’: originale duo sax, voce e pianoforte con repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)



21.00. (RINVIATO A VENERDI' 6 SETTEMBRE) ‘Liber&Tanto’: spettacoli di danza a cura dell’associazione Pro Ballet. Piazza San Siro

21.00. ‘Aria de Festival!’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza della frazione di Poggio, ingresso libero



21.00. Per ‘Il Tenco Ascolta’, esibizione dei cantautori: Sandro Joyeux, Alti & Bassi e Jacopo Perosino. Ospite speciale della serata Enrico Nigiotti. Anfiteatro San Costanzo, nel cuore della Pigna, ingresso libero



IMPERIA



16.00. Visite guidate a cura dell'Associazione di volontariato ‘Comitato Sottotina’ alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, Ingresso ad offerta, info 339 2077479



19.30 & 20.30. Presentazione libro fotografico a fumetti ‘Storiemigranti’ di Nicola Bernardi & Sio (h 19.30) + cena sudanese. Csa La Talpa e l’Orologio, info 349 8867916 (più info)

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30-17.00. ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’: visite guidate e attività per i più piccoli in coincidenza con i passaggi del bus navetta gratuito. Museo Archeologico al Forte dell'Annunziata (anche l’11 e il 25 agosto)

21.00. ‘Voci, note e volti sotto le Stelle’: concerto benefico a favore della Lilt con i Lost in Blues con la partecipazione di Max Borelli e Roberto Maini. Forte dell’Annunziata, info 370 324 46167

21.00. Giochi Storici: disfida dei Sestieri a cura dell’Ente Agosto Medievale. Piazza Colletta, centro storico

BORDIGHERA



8.30-18.00. Raduno di Auto Sportive: dal mattino gimkana non agonistica e nel pomeriggio rally taxi per tutti. Spianata del Capo (intero ricavato a favore di AIFA Onlus)



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



18.00. Visita guidata in villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani in via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



16.00. ‘Ronde al tramonto’: Raduno di auto e moto d’epoca a cura del ‘Comitato Circuito’. Giardini di Corso Regina Margherita

21.30. ‘Omaggio alla canzone italiana’ a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Cristina Noris (clarinetto), Vitaliano Gallo (fagotto chitarra e armoniche), Andrea Olivero (pianoforte e clavinova). Piazza Sant'Erasmo

TAGGIA ARMA

8.00-23.30. ‘Fiera di Sant’Erasmo’: circa 70 espositori dalla Liguria e dal Nord Italia presentano i loro prodotti sul Lungomare di Arma

18.00-23.00. Per i Festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo la statua del Santo viene imbarcata sul tradizionale gussu ligure per la benedizione del mare. Alla sera lo specchio d’acqua viene illuminato da migliaia di lumini che compongono disegni fantastici. Alle 21.30, processione storica con 70 comparse in costume d'epoca. Alle ore 22.30, grande spettacolo di fuochi d’artificio in collaborazione con l’Associazione Fuochi Storici di Taggia. Lungomare cittadino

23.00. Serata discoteca a cura dj Federico Staltari e con MasterDbj, vero e proprio mito in Liguria che, con la sua happy music, da quasi 30 anni fa ballare intere generazioni. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2019’: ultimo giorno dell’11a edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Corso Roma

21.15. ‘Bim Bum Bam - Cinema in spiaggia’: proiezione del film d'animazione ‘Alla ricerca di Dory’. Spiaggia Tamerici

DIANO MARINA



18.00. Festa patronale di Sant'Anna 2019 in frazione Serreta: Santa Messa e processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa di Sant'Anna

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



21.30. ‘30 Minuti di Bellezza - Il Galà 2019: evento di moda e musica ideato da Carmine Esposito con esibizioni live e moda. Ospiti della della serata: Arisa, Cristiano Malgioglio, Pierdavide Carone, Marco Carta, Le Deva, Alessandro ‘ALO’ Casini, Simone Alessio, 2Lè. Presentano Carmine Esposito e Ilaria Decaro. Molo delle Tartarughe (locandina)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



19.30. ‘Festa dei Rebatta Buse’ (manifestazione con raccolta fondi da destinare in beneficenza): specialità gastronomiche + musica live con la Long Island Band (Ska / Rocksteady / cover band) e Deja Vu (pop / rock / dance revival cover band). Area Manifestazioni

CERVO

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto de ‘Le tre sorelle’. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

10.00. Festa della Lavanda: Rievocazione antichi mestieri nella Piazza SS Giacomo e Filippo con Mercatino Brocante + musica live del gruppo ‘Ambaradan’

ARMO

16.30. ‘Le Veglie d'Armo’: Premiazione del XVI° concorso di poesia dialettale dal tema 'La cucina degli Orti. Piazza del Borgo

AURIGO



10.00. Messa e pranzo tra i vigneti al Santuario di Sant’Andrea



BAJARDO



10.00-19.00. ‘La festa dei Druidi’: mercatini, accampamenti, conferenze, teatro itinerante con l’accensione del fuoco sacro ‘Terra Taurina’, scuola di spada e scudo per bambini, favole di fuoco gitane. Luoghi vari (per leggere il programma cliccare questo link)

BORGOMARO

21.00. Per la 2ª edizione della ‘Liguria delle Arti - Lo spettacolo della bellezza’, Beatrice Astrua racconta il polittico ‘Gesù incontra la Veronica di Raffaello De Rossi’ + musiche di Niccolò Paganini e Johann Sebastian Bach, eseguite al clarinetto da Alessandro Barlucchi del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova + Pino Petruzzelli legge Jacopo da Varagine, Angelo Barile, Alessandro Varaldo, Francesco Biamonti, Giorgio Caproni, Camillo Sbarbaro, Giovanni Boine. Pieve dei Santi Nazario e Celso, ingresso libero

CAMPOROSSO

19.30. Serata gastronomica a cura dei Volontari Antincendio della Protezione civile di Camporosso. Palatenda in località Bigauda

CARPASIO



9.00-18.00. ‘Corsa dei Carretti’: 1° Gran premio ‘Valle Argentina’ con percorso Prati Piani – Carpasio. Gara di Speed Down (carretti in discesa). Ritrovo in Piazza Garibaldi (più info)



CASTELVITTORIO



19.00. Festival dell’alta Val Nervia (ultimo appuntamento): concerto in piazza con tutti gli artisti partecipanti alla rassegna. Piazza XX Settembre (più info)



CESIO



17.30. Per la Festa di Sant'Anna, celebrazione nella chiesetta di Colle San Bartolomeo

COSTARAINERA

15.00. Corsi e Percorsi il Natura. Parco del Novaro

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del biologico e dell'antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

LUCINASCO



8.30. Festa della famiglia al Santuario della Maddalena: ritrovo sulla piazzetta Vittorio Veneto presso il Bar a Villa Guardia (h 8.30) + partenza verso il Santuario (h 8.45) + arrivo alla Maddalena (h 10.30) + S. Messa solenne nel Santuario e benedizione delle famiglie (h 11) + pranzo al sacco sui prati e primo freddo offerto dalla Parrocchia (h 12) + concerto (h 16) + ritorno a Villa Guardia con visita dell'Oratorio San Carlo Borromeo e del Cenacolo della Madonna della Neve (h 16.30), info 334 7980872



16.00. Per i ‘Concerti sul Lago’, ‘Inferno e Paradiso’: concerto con l’Ensemble ‘La Redonda’: viaggio di Note e ‘Canti’ dalla Divina Commedia commentati in Musica. Chiesa della Maddalena

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA



10.00. Mercatino Agroalimentare e Artigianale (h 10/16) + dalle ore 15.00, Truccabimbi + dalle 16.00 alle 19.00: apertura dimora storica ottocentesca ‘Casa Balestra’, Apertura centro culturale ‘Il Mulino racconta’, Esposizione fotografica del concorso nazionale ‘Mario Dutto’ + alle ore 15.30, dimostrazione ed esercitazione di primo soccorso, manovra di Heimlich, disostruzione vie aeree in età pediatrica e adulta

OLIVETTA SAN MICHELE

21.15. Per la 27a edizione del Festival di Musica da Camera di Fanghetto, concerto del Duo composto da Pier Luigi Maestri al flauto e Cristina Orvieto al clavicembalo. In programma musiche del barocco italiano. Piazza della frazione di Fanghetto



PERINALDO

21.30. Per la 13a edizione del festival Terre di Confine, concerto ‘Mugan’ con il gruppo Tamtando. Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure. Piazza del Paese (più info)

PIETRABRUNA

21.00. ‘Ciak, si suona 2’: indimenticabili colonne sonore con Sax e Piano



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino dell'Antiquariato sotto i portici medievali



10.00-18.00. Mostra di bambole di fine '800 e loro accessori appartenenti alla Collezione di Oriana Bianco. Centro espositivo ex caserma Manfredi, Piazza Borelli



PIGNA



9.30. ‘I Balconi di Marta e il Forte Sotterraneo’: escursione a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro). Ritrovo nel piazzale di Colle Melosa oppure alle 8.15 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 338 1375423

POMPEIANA



21.00. Presentazione libro ‘La Mietitrice’ di Giuseppe Fasuolo. Sala Consigliare del Comune, ingresso libero



PONTEDASSIO



19.00. Sagra della lumaca e degli spiedini a Villa Viani: stand gastronomici + danze con l’orchestra ‘Laura Fiori’. Piazza del paese, anche domani (più info)



ROCCHETTA NERVINA



20.00. Sagra della Capra e Fagioli: serata gastronomica + musica live con il gruppo ‘Full Optional’. Area Manifestazioni



SEBORGA



21.00. ‘Sogni Teatrali’: concerto lirico organizzato dall’Associazione La Vela Bianca del Principato di Seborga, in collaborazione con l’Associazione francese La Scene Russe de France. Piazza del paese, ingresso libero



TRIORA



21.15. Concerto del Coro Mongioje di Imperia con brani della tradizione popolare italiana e straniera. Piazza Tommaso Beato Reggio



FRANCIA

MONACO

20.00. ‘L'Été Danse!’: spettacolo di balletto ‘La Bisbetica Domata’ di Jean-Christophe Maillot, della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Nelson Freire al pianoforte. In programma: Ludwig van Beethoven. Palazzo del Principe - Cour d'Honneur (più info)

MENTON

21.30. Concerto per il Festival de Musique de Menton (70a edizione). Parvis Saint-Michel Archange (più info)

ST PAUL DE VENCE

21.00. Festival de Saint-Paul de Vence: concerto di Laurent Korcia & Alexandre Kantorow. Place de la Courtine (più info)

Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate