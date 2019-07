Sanremo: pubblicato il bando per cercare il futuro Direttore Generale del Casinò, sarà scelto da una ditta specializzata

E’ stato pubblicato, dalla Casinò Spa, l’avviso di ricerca del Direttore Generale, dopo la fine del mandato di Giancarlo Prestinoni, terminato nell’aprile scorso.

Nel bando viene indicato che il Direttore Generale riporterà direttamente al Cda ed avrà la responsabilità di mettere in atto le strategie da questo decise, interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione attraverso il coordinamento di tutte le attività progettuali ed operative dell’azienda al fine di renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali.

Il Direttore Generale dovrà inoltre assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compiere gli atti di ordinaria amministrazione, curare l’organizzazione e la gestione delle risorse umane ed, in armonia con le deleghe attribuite dall’Organo di Amministrazione, gestire la Società con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

E’ previsto un contratto di lavoro subordinato di natura privatistica con inquadramento dirigenziale, a tempo determinato per 3 anni. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti diversi requisiti:

- la cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea o possesso dello ‘status’ equiparato per legge alla cittadinanza italiana di paese terzo (extracomunitario);

- il godimento dei diritti civili e politici (attivi e passivi);

- non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 per la carica di Direttore Generale di Ente di diritto privato in controllo pubblico e nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

- non deve avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado con un componente del Consiglio di Amministrazione della società, oltre all’idoneità psicofisica per l’espletamento delle mansioni da svolgere.

Le candidature dovranno arrivare entro il 20 settembre e sarà una società specializzata nel settore di executive search, la ‘Alexander Hughes International’, a gestire il processo di selezione, per posta elettronica certificata (alexanderhughes.pec@pec.it) oppure con lettera raccomandata a/r all’indirizzo: corso Sempione 10 – 20154 Milano.

I candidati dovranno di avere ottime capacità manageriali, di pianificazione, programmazione, organizzazione, leadership, capacità di dialogo e di coinvolgimento della squadra, motivazione e controllo di una struttura complessa e modernamente organizzata. La valutazione delle migliori candidature avverrà pertanto secondo i seguenti parametri:

- conoscenze e competenze gestionali, organizzative, di programmazione pluriennale e pianificazione di strutture complesse, comprovate da adeguata esperienza nella loro gestione;

- capacità di innovare e migliorare i processi organizzativi complessi e conoscenza dei sistemi informativi e della loro applicazione alle strutture complesse;

- autorevolezza e leadership, comprovata da capacità di coordinamento e lavoro in team, di comunicazione e di gestione e soluzione di conflitti.

Intanto cresce l’attesa per conoscere le scelte sul futuro Cda della Casinò Spa. Secondo fonti non confermate la scelta del Sindaco, che dovrebbe essere ufficializzata a breve, prevede un lotto di nomi che, però, potrebbe essere poi ristretta a tre volti conosciuti, ovvero Adriano Battistotti, Barbara Biale e Giancarlo Ghinamo.