Sanremo: aumento di buoni pasto e parcheggi a pagamento, la preoccupazione della Lega

"Apprendiamo con grande preoccupazione la volontà politica dell’amministrazione Biancheri di aumentare in modo incisivo i buoni pasto dei nostri figli nonché i parcheggi a pagamento". Inizia così il comunicato del gruppo consiliare della Lega a Sanremo.



"Mettere le mani nelle tasche dei sanremesi non è sicuramente la ricetta migliore per far cassa; pensiamo alle decine di addetti al lavoro del settore commerciale (commessi ed impiegati del centro e non solo) che si vedranno costretti inesorabilmente a subire una diminuzione del proprio reddito.



Auspichiamo sin da subito la previsione di abbonamenti e comunque scontistiche per i residenti, preannunciando sin d’ora il deposito di una mozione in consiglio comunale dove si richiederà la diminuzione di dette tariffe per chi risiede in città e per i titolari di attività, come d’altronde già previsto nel nostro programma elettorale.



Sarebbe stato sufficiente per l’amministrazione risparmiare i milioni di euro aggiuntivi, spesi per una raccolta differenziata che allo stato attuale, pare non funzionare.

La lega Salvini Premier sarà sempre vigile ad attenta per l’esclusivo interesse e bisogno dei cittadini sanremesi".