Sanremo: assunzione Direttore Generale del Casinò, l'appello dello Snalc-Cisal al Sindaco Biancheri

“Eccoci qui! Come ogni tormentone estivo che si rispetti anche quest'anno non poteva mancare il bando per l'assunzione del Direttore Generale. Leggendo sul sito della casa da gioco, balza subito all'occhio l'uniformità di richieste e di requisiti che il candidato deve avere con le pubblicazioni degli anni precedenti. Sembra un copia e incolla". Ad intervenire appellando il sindaco di Sanremo è Dario Del Tufo dello Snalc-Cisal della casa da gioco matuziana.

"Sig. Sindaco le chiedo ma quando ci siamo incontrati prima dell'elezioni amministrative non era lei che chiedeva quale figura era meglio inserire in organico? Non era lei che chiedeva ‘un aiuto’ alle forze sindacali? Tutte queste cose e molte altre sono rimaste solo promesse elettorali?

Vede Sig. Sindaco dopo un manager proveniente dall'acquario di Genova, un manager proveniente da case farmaceutiche, con tutto rispetto per tali figure professionali, mi aspettavo un cambio di rotta. Si tenga forte, un prospetto che avesse competenze di gaming. Ebbene sì, il Casinò, Sindaco si occupa principalmente di gioco! E non c'è traccia nel bando pubblicato di competenze in merito!".

"Ora, la speranza è l'ultima a morire ma... saremo costretti a relazionarci con un direttore che non saprà nulla di Casinò (contratto dipendenti in scadenza) aggravando le casse già esangui per via di uno stipendio faraonico per la durata di tre anni. La nostra o.s. - conclude Del Tufo - Le chiede di intervenire urgentemente per porre rimedio a tale situazione e di ritornare sulle sue posizioni pre elezioni”.