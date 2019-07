Molini di Triora: consiglio comunale, alcune precisazioni dal capogruppo di minoranza Becciu (Nuovo Futuro)

Antonio Mario Becciu, consigliere comunale e capogruppo del gruppo Nuovo Futuro, a Molini di Triora, è intervenuto per commentare quanto accaduto nell'ultimo consiglio comunale (LEGGI LA NOTIZIA QUI). Il rappresentante della minoranza ha voluto precisare alcuni punti sull'andamento dell'assise.



In particolare il consigliere Becciu è tornato sulla questione relativa ad un'interrogazione rivolta all'assessore Alessandra Balbo, respinta con votazione del consiglio, in quanto giudicata inammissibile. "Siamo costretti a ricorrere ai giornali nella speranza che almeno in questa sede possiamo avere delle risposte, in quanto per la seconda volta consecutiva un’interrogazione rivolta all’Assessore al Turismo del nostro Comune viene bocciata dalla maggioranza in seguito agli interventi del Capogruppo Morini. E’ stata infatti ritenuta inammissibile ancora una volta la nostra interrogazione, nonostante questa fosse stata esposta in modo dettagliato, così come ci era stato richiesto nella prima occasione".

"L’interrogazione nasce dal fatto che in due circostanze (9 e 23 Giugno) l’Assessore Balbo, nel rilasciare dichiarazioni, coglieva l’occasione datagli dalla carica che ricopre per citare un'attività commerciale, riconducibile al marito. Riteniamo infatti molto più consono il comportamento tenuto dagli omologhi dell’Assessore appartenenti ad altre Amministrazioni della Valle, i quali, mentre esprimevano concetti simili non hanno giustamente sentito la necessità di dover rimarcare in nessun modo l’importanza di attività turistico-commerciali riconducibili a loro né ad altre in particolare, seppur presenti sul territorio da loro amministrato. Rimarcando che non abbiamo nulla contro l’attività in questione, non vorremmo che il proseguo dell’attività dell’Assessore al Turismo possa in qualche modo andare a ledere i legittimi interessi degli altri soggetti attivi ed operanti sul territorio, in quanto siamo convinti che la pubblicità istituzionale a senso unico non sia auspicabile per un’Amministrazione imparziale nei confronti dell’intera popolazione. Il nostro intento era semplicemente quello di conoscere i motivi che avevano spinto l’Assessore ad agire in questi termini, e se ciò non fosse ascrivibile ad un possibile conflitto di interessi".