Imperia: privatizzazione dell'Isah, l'Assessore Viale a colloquio con i lavoratori "Martedì riunione in Prefettura"

Poco prima dell'apertura dei lavori della giunta regionale in Provincia, ieri un gruppo di dipendenti Isah ha chiesto un intervento all'Assessore alla Sanità Sonia Viale e al presidente Giovanni Toti, in vista della privatizzazione dell'ente.



L'Assessore ha poi annunciato che martedì si terrà un incontro in Prefettura, proprio sul futuro dell'Isah, dei suoi pazienti e dei lavoratori.



"È nota una vicenda che prevede una decisione, consentita dalla legge, dell'Isah in autonomia di trasformarsi da ente pubblico a privato. - ha spiegato - E questo deve essere fatto però nel rispetto degli ospiti e dei lavoratori che hanno un contratto di natura pubblica e che con la trasformazione dell'ente in azienda privata avrebbero cambiato il loro contratto. Io mi sono presa l'impegno di valutare con l'Asl le domande di mobilità e il prefetto ha già convocato un incontro con le Rsu, i sindacati e l'azienda. E oggi con il prefetto abbiamo anche valutato che martedì sarà opportuno fare un altro incontro in Prefettura per fare il punto delle domande di mobilità, per l'interesse dei lavoratori che non è disgiunto da quello dei pazienti e degli ospiti perché la serenità e il benessere organizzativo sono una componenti essenziale della qualità dei servizi".