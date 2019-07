Imperia: i vertici della Confesercenti hanno incontrato il presidente della Provincia

Una delegazione della Confesercenti di Imperia ha incontrato nei giorni scorsi il Presidente della Provincia di Imperia, Domenico Abbo. “Le aziende del commercio e del turismo - dichiara Ino Bonello, presidente provinciale di Confesercenti – sentono sempre più l'esigenza di avere un organo di coordinamento degli enti locali, in un momento di grave crisi economica e di aumento delle problematiche legate allo sviluppo economico dei nostri territori".



" Da qui il desiderio di incontrare il Presidente, a cui oltre all'augurio di buon lavoro, abbiamo chiesto un forte impegno su diverse situazioni che coinvolgono direttamente la Provincia e su altre a cui auspichiamo un ruolo di coordinamento tra le diverse competenze" - ha sottolineano Bonello.



“Da Ventimiglia a Cervo – aggiunge Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti – il territorio deve essere più coeso. A partire dai trasporti, con la storica mancanza del tratto finale a ponente, del raddoppio ferroviario; della crisi del trasporto bus di Riviera Trasporti; l'assenza di un collegamento diretto con l'aeroporto internazionale di Nizza, le difficoltà di raggiungere il cuneese. Serve una promozione turistica più coordinata con una programmazione sempre più centrale, attraverso l'utilizzo della tassa di soggiorno"



“La Confesercenti - conclude Bonello - è preoccupata altresì per la mancata soluzione della gestione del servizio idrico di tutta la Provincia, conseguenza del fallimento politico del progetto della società pubblica, che crea serie preoccupazioni tra i nostri operatori. Abbiamo chiesto al Presidente Abbo di coinvolgere maggiormente le associazioni di categoria, dando anche più informazioni sulle varie attività della Provincia, per esempio sui progetti transfrontalieri in essere".



Un incontro positivo, a cui ci è stato assicurato, seguiranno altri momenti di confronto e di lavoro, pur nella difficoltà amministrativa e burocratica che la normativa nazionale ha assegnato all'ente Provincia.