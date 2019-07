Sanremo: domani, Enrico Nigiotti ospite de ‘Il Tenco Ascolta’ all’Anfiteatro San Costanzo

E’ tutto pronto per il nuovo appuntamento de Il Tenco Ascolta, il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra le centinaia che ogni anno spediscono il proprio materiale al Club.

Domani, domenica 28 luglio, alle ore 21.00, Il Tenco Ascolta arriverà a Sanremo, all’Anfiteatro San Costanzo, nel cuore della Pigna.

Ad esibirsi sul palco saranno i cantautori: Sandro Joyeux, Alti & Bassi e Jacopo Perosino.

Ospite speciale della serata sarà Enrico Nigiotti cantautore livornese conosciuto al grande pubblico per “L’amore è” presentata all’11esima edizione di XFactor e “Nonno Hollywood” con cui ha partecipato al recente Festival di Sanremo. Ha collaborato e scritto canzoni, tra gli altri, per Gianna Nannini.

Il Tenco Ascolta (ITA) è un’occasione per incontrare la musica di qualità di domani, da sempre compito del Club Tenco. Non è un contest, e quindi non ci sono vincitori. In qualche caso però alcuni degli artisti che partecipano a “Il Tenco ascolta” sono invitati al Premio Tenco (la Rassegna della canzone d’autore di Sanremo) o in altre iniziative del Club. Il format è nato nel 2008 con due serate a Provvidenti, in provincia di Campobasso, e si è poi via via esteso in tutta Italia.

A condurre la serata sarà lo storico presentatore del Premio Tenco, Antonio Silva. L’Ingresso è libero.

Il Tenco Ascolta è organizzato dal Club Tenco e, per la data di Sanremo, in collaborazione con Comune di Sanremo, SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Pigna Mon Amour, e Camera di Commercio delle Riviere di Liguria.