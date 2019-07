Rievocazioni storiche, spettacoli musicali e sagre: ecco cosa fare questo weekend in provincia di Imperia

Un fine luglio all’insegna delle rappresentazioni storiche con l’Agosto medievale di Ventimiglia e la Festa dei Druidi a Bajardo, nell’entroterra di Sanremo.



Il tema della manifestazione della città di confine, giunta alla 43a edizione è ‘Calamità e catastrofi naturali nella contea di Ventimiglia’. Il centro storico tornerà indietro nel XIV secolo quanto la città fu coinvolta da una serie di sfortunati avvenimenti: si alternarono periodi di siccità ad alluvioni che distrussero tutte le coltivazioni e portarono di conseguenza alla povertà e alla fame. Il centro storico ricorderà questo periodo storico e diventerà un teatro per rievocare quanto successo.

Oggi si inizierà con il raduno della permissione nella piazza della Cattedrale, mentre domenica i festeggiamenti proseguiranno con il campo de li giochi. Notte di Mediestate e Notte delle Perseidi con la rievocazione e l’ambientazione in ambito storico nelle piazze del centro storico, a cura dei sestieri, sono previste invece per giovedì 1 e venerdì 2 agosto. L’Agosto medievale si chiuderà con la regata dei Sestieri domenica 4 agosto e la notte del Guiderdone, lunedì 5 agosto (info)

La Festa dei Druidi, giunta alla 13a edizione, è una delle feste più amate del borgo di Bajardo. L’altezza di 910 metri sul livello del mare e la posizione centrale rispetto ad un panorama unico nell’entroterra ligure avevano già affascinato l’immaginario dei Celti che provenienti dall’Europa centrale si sono insediati fin dal 1° millennio a.C. nel nostro territorio. I Druidi erano sacerdoti, indovini e giudici del popolo celtico che celebravano i loro riti propiziatori e divinatori sulla parte più elevata del colle di Bajardo. Sabato e domenica dunque si rivivrà la magica atmosfera di quei tempi antichi con mercatini, accampamenti storico ‘Terra Taurina’, conferenze, teatro itinerante con l’accensione del fuoco sacro, scuola di spada e scudo per bambini, spettacolo di fuoco e molto altro ancora (per leggere il programma cliccare questo link)

Spettacoli teatrali e musicali

Per chi invece desidera trascorre le serate in compagnia della musica, questa sera il Roof Garden del Casinò di Sanremo ospita lo spettacolo di Raf e Umberto Tozzi. Mentre domani al Molo delle Tartarughe di Diano Marina andrà in scena ’30 minuti di bellezza’, evento di moda e musica, il tutto alternato da esibizioni live e moda. Ospiti della serata: Arisa, Cristiano Malgioglio, Pierdavide Carone, Marco Carta, Le Deva, Alessandro ‘ALO’ Casini, Simone Alessio, 2Lè. Per chi invece ama la musica rock da non perdere la serata conclusiva del ‘Bravo Jazz 2019’ che vedrà l’esibizione dei The Muleteers e una dj selection in Piazza San Costanzo nel centro storico di Saremo (più info).

Da evidenziare anche il primo appuntamento della 13a edizione del festival Terre di Confine che vedrà esibirsi questa sera Antonella Ruggiero con Banda di Piazza Caricamento al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (più info)

Per sabato segnaliamo ancora lo spettacolo della Compagnia teatrale ‘La Torretta’ di Savona dal titolo 'Il Cacciator del Bosco' nell’ambito della 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’. L’evento, ad ingresso libero si terrà a partire dalle ore 21.30 in Piazza San Siro a Sanremo.

Nell’ambito della Settimana Vivaldiana Nazionale 2019 ad Imperia si potrà assistere alle ore 21.00 alle Sonate e Concerti da camera di Tomaso Albinoni ed Antonio Vivaldi a cura de 'I Solisti dell'Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ presso il Santuario N.S. delle Grazie in frazione Montegrazie.

Al Duomo di San Maurizio, sempre nel capoluogo di provincia, sarà il Quintetto della West Texas University (USA) ad esibirsi alle ore 21.00 nell’ambito della IX Stagione delle Serate Organistiche Leonardiane.



Ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia, in frazione La Mortola Inferiore, torna puntuale e attesissima, la ‘Milonga al chiar di luna’, serata dedicata al mondo del Tango, inserita come ogni anno nel variegato calendario di ‘HanburycheSpettacolo!’ 19 (più info).

‘La Musica Latino Americana’ è il titolo del Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà in programma sabato alle 21.30 ai Giardini Lowe di Bordighera.

A San Bartolomeo al Mare sabato sera alle 21.00 si svolgerà il Concerto Finale del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale XXXII Rovere D'Oro e Giovani Talenti (più info)

Coltura e cultura unite tra loro per dar vita a 'Cantina in scena'. Questa l'iniziativa dell'azienda agricola Ramoino di Sarola (Chiusavecchia) in collaborazione con gli artisti Giovanni Sardo ed Eugenio Ripepi. Dopo la cena nel ristorante della famiglia Ramoino con antipasto, secondo, dolce e vino, alle 21.45, si terrà il concerto con Giovanni Sardo al violino e Sergio Scappini alla fisarmonica in ‘Un insolito duo’ (info 333 6781228).

Passando alla giornata di domenica, il cantante Enrico Nigiotti sarà l’ospite speciale de ‘Il Tenco Ascolta’, spettacolo musicale all’Anfiteatro San Costanzo, nel cuore della Pigna di Sanremo dove, oltre Nigiotti, si esibiranno i cantautori Sandro Joyeux, Alti & Bassi e Jacopo Perosino.

Largo ai più giovani domenica sera in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia con la serata discoteca a cura dj Federico Staltari e con MasterDbj, vero e proprio mito in Liguria che, con la sua happy music, da quasi 30 anni fa ballare intere generazioni.

Infine a Fanghetto, frazione di Olivetta San Michele, appuntamento con la 27a edizione del Festival di Musica da Camera di Fanghetto dove ad esibirsi sarà il Duo composto da Pier Luigi Maestri al flauto e Cristina Orvieto al clavicembalo. In programma musiche del barocco italiano

Sagre



Anche quest’anno è tempo di ‘Festa dei Rebatta Buse’. L’encomiabile associazione di volontariato del Golfo Dianese (una sessantina di aderenti) organizza una volta l’anno una manifestazione di piazza con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza. L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica dove l’Area Manifestazioni di San Bartolomeo al Mare si trasforma in un palcoscenico musicale, ospitando gruppi di varie estrazioni musicali per dare vita ad un happening sfrenato e festoso. Durante le serate verranno proposte specialità gastronomiche (più info)

Qui di seguito alcune tra le più conosciute sagre delle provincia di Imperia:

A Villa Viani, appuntamento di due giorni con la Sagra della lumaca e degli spiedini (più info). A Rocchetta Nervina si terrà la Sagra della Capra e Fagioli con musica live a cura del gruppo ‘Full Optional’. Una serata enogastronomica e danzante invece è di scena nella piazza nuova di Seborga. A Triora, in frazione Verdeggia, protagonista sarà la ‘Sagra dei Sugeli’ (gnocchetti di acqua e farina) al sugo o al brusso (tipica ricotta fermentata di capra). Il tutto accompagnato dal gruppo ‘I Ciansunier’.



Per leggere i dettagli dei singoli appuntamenti e scoprirne molti altri si può consultare l'Agenda Manifestazioni QUI.