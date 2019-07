Il dj Gabry Ponte in un grande show gratuito a Varazze

Città di Varazze presenta: Gabry Ponte. Un nome che non ha bisogno di presentazioni, il “Re” della disco dagli anni ‘90 a oggi, un grande artista italiano conosciuto e amato a livello internazionale.

Gabry Ponte si esibirà lunedì 5 agosto sul palco di Viale Nazioni Unite a Varazze per un concerto a ingresso gratuito. Evento organizzato da Orion Eventi e sponsorizzato da Capetta Vini e Kazazi Costruzioni.

Lo show partirà dalle 18 con dj set, area food e intrattenimento prima dell’esibizione.

Gabriele Ponte, per tutti “Gabry”, nato a Torino fa “il botto” già nei primi anni ‘90 quando, a soli vent’anni, con lo pseudonimo di Da Blitz (il lampo) realizza alcuni remix destinati a scalare le classifiche dance.

Ma è nel 1999 la sua vera consacrazione a livello mondiale, quando con Maurizio Lobina e Gianfranco Randone (in arte Jeffrey Jey) fonda gli Eiffel 65. Il nome della formazione, frutto della fusione tra un numero e uno dei più celebri monumenti europei, è generato dal software di un computer e già questo dimostra quanto la band sia avanti al suo tempo.

Il singolo “Blue (Da ba dee)”, con lo splendido video in grafica digitale ambientato in un pianeta lontano, è una hit di successo mondiale: 24 nazioni e oltre 10 milioni di dischi venduti.

Dal 2001 in poi, firmandosi con il suo nome, Gabry Ponte inanella una serie di successi tra singoli e remix che neanche si contano: le sue hit “Got to get” e “Time to rock” ma anche le versioni remixate di “Sento le campane” di Zucchero e “Geordie” di Fabrizio De Andrè.

La sua attività prosegue a pieno regime ancora oggi con serate in tutta l’Italia come Dj, pubblicazioni come producer e partecipazioni televisive e radiofoniche come opinionista in campo musicale.

Sarà una serata trascinante, coinvolgente, divertente, emozionante, quella che Varazze regalerà a tutti i suoi residenti e turisti per il 5 agosto prossimo.