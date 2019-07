Carpasio: stasera alle 19 il concerto per fisarmonica e violino con Sergio Scappini e Giovanni Sardo

Sabato 27 luglio, presso l’orario della S.S. Annunziata di Carpasio si esibiranno Sergio Scappini e Giovanni Sardo. A partire dalle ore 19 sarà proposta un’esibizione per fisarmonica e violino.



Si tratta di un evento organizzato dalla Pro Loco di Montalto Carpasio. Durante la serata verrà proposto il seguente programma: Nino Rota, Amarcord; Sergio Scappini, Musica di celluloide; Astor Piazzolla, celebri tanghi e milonghe; George Bizet, fantasia sulla Carmen; Giacomo Puccini, trittico.



Per Scappini, grande virtuoso della fisarmonica si tratterà di un ritorno alle origini considerando che la madre era originaria di Cetta, a Triora. Il concerto sarà in parte anche un omaggio alla sua terra.