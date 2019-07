Maltempo: ha cominciato a piovere alle 21, forte temporale a Imperia. Le immagini dal Parasio (video)

Ha iniziato a piovere intorno alle 21 in provincia di Imperia, dove dalle 18, come nel resto della regione, è scattata l’allerta rossa. I temporali sono partiti dall’estremo ponente, per spostarsi verso il Capoluogo dove si sono registrati disagi a causa del forte vento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Lorenzo al Mare per la caduta di alberi. A Imperia, a Porto Maurizio si segnala un black out in zona Fondura, durato alcuni minuti.



Nei video inviatici dai nostri lettori, mostriamo le suggestive immagini di una tempesta dal Parasio e la pioggia battente, sempre a Porto Maurizio, questa volta da via XX Settembre.



Parasio







Via XX Settembre