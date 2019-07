Imperia: guasto a un tubo dell'acquedotto in via Scarincio, Gallea (Amat) "Chiesto un incontro al Comune"

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici Amat, tra ieri sera e questa mattina in via Scarincio, a Borgo Marina, dove per la rottura di un tubo si è verificata una fuoriuscita di liquidi. Un fenomeno che si è ripetuto diverse volte nelle ultime settimane, e si aggiunge ai disagi recati dalle frequenti rotture della tubatura a Oneglia, tra spianata borgo Peri e la Galeazza, che causano interruzioni idriche nel dianese.



“Abbiamo chiesto al Comune di Imperia un incontro per capirne di più - ha spiegato a Imperia News il direttore tecnico di Amat Angelo Gallea – perché i lavori di posa di questo tubo, come quello di largo Varese, non sono stati fatti da noi, ma da altre ditte, e Amat si è trovato a gestire questa situazione”.