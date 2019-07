Bordighera: il bebè non può più attendere e nasce in auto. Il parto nella stazione di servizio

Parto in auto nella stazione di servizio a Bordighera nord, in direzione Ventimiglia sulla A10, dove questa mattina, intorno alle 10.30, una donna ha partorito in macchina.



Ad assisterla il personale della Croce Verde di Sanremo e il 118, il cui personale medico si è sincerato delle condizioni della donna e del neonato. Entrambi stanno bene e sono stati trasportati in ospedale al Borea di Sanremo.