Taggia: allerta meteo arancione, il Sindaco Conio firma ordinanza urgente

La Protezione civile Regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo, innalzando il livello a criticità arancione dalle ore 18 di oggi Sabato 27 luglio, alle ore 14.00 di domani domenica 28 luglio.

A tal proposito il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio ha firmato ordinanza contingibile ed urgente (QUI) che prevede le seguenti prescrizioni, valide dalle ore 18.00 di oggi 27/07/2019 alle ore 14.00 di domani, domenica 28/07/2019:

- chiusura dell’area “Darsena”,

- Posticipo della fiera di Sant'Erasmo con allestimento banchi dalle ore 14.00 sino alle ore 15.00 e successiva attività di vendita;

- Chiusura dei centri ricreativi per anziani, degli impianti sportivi, dell’area cimiteriale comunale, dei locali comunali ad uso pubblico (ad eccezione della sede comunale)

- divieto di accesso ai seguenti giardini pubblici siti nella città: Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Villa Boselli, Via Blengino, Via Magellano, Viale delle Palme.

Stante la situazione attuale, i fuochi d'artificio in onore di Sant'Erasmo avranno regolarmente svolgimento.