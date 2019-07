"Quasi un anno per una visita oculistica", lo stupore di un nostro lettore riaccende il tema delle liste d'attesa

“Gentilissimo signor direttore, mi permetto segnalarle quanto sotto:

in data 22 luglio ho chiamato l'Asl per avere un appuntamento per una visita oculistica un accesso per un bambino, con stupore mi sono sentito dare l'appuntamento per il 19 maggio 2020”. Inizia così la mail di un nostro lettore, Mauro Bartolozzi, che riporta l’attenzione su un problema già emerso nei mesi scorsi, ovvero quello delle lunghe liste d’attesa per le visite all’Asl1 Imperiese.



“Lo stesso – continua - mi era successo per mia mamma di 93 anni per richiedere una visita specialistica, ma mi è stato detto che non erano in grado di darmi un appuntamento in quanto non vi era più lo specialista. A che punto è stata abbandonata la nostra zona?

A lei trarre le conclusioni per non fare una polemica, ma solo una segnalazione all'Assessore regionale alla sanità Sonia Viale, che se non sbaglio è di Bordighera”.