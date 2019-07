Ospedaletti: approvato dalla Giunta il progetto di videosorveglianza e di lettura delle targhe

E’ stato approvato dalla Giunta di Ospedaletti il progetto esecutivo del sistema di videosorveglianza e di lettura delle targhe, preparato dall’Ingegner Davide De Faveri. Il progetto ammonta a poco meno di 47mila euro.

Si tratta di un sistema che è stato progettato anche da molte altre città e consente di rilevare, con una telecamera ed un software apposito, il passaggio delle auto e delle moto, rilevandone la targa.

Un sistema particolarmente utile in caso di indagini delle forze dell’ordine ma anche per scoprire eventuali mezzi con l’assicurazione scaduta o il collaudo da fare. Al momento non è ancora stato deciso dove sistemare gli impianti ma è probabile che le telecamere vengano installare sulla via principale della città.