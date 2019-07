Diano Marina: per il maltempo, annullata la terza serata dell'Estate Musicale Dianese Festival

In riferimento al calendario delle manifestazioni estive del Comune di Diano Marina, si informa che la terza serata dell'Estate Musicale Dianese Festival (opera lirica "Don Giovanni"), prevista per oggi, 27 luglio, è stata annullata a causa delle avverse previsioni meteo. Il prossimo appuntamento dell'Emd Festival è fissato per il 6 agosto (cabaret con Maurizio Lastrico), con tantissime richieste in prevendita. La grande lirica sarà comunque di scena questa estate a Diano Marina, più precisamente il 17 agosto, con la Tosca di Puccini, sempre nell'ambito dell'Emd Festival (www.musicagolfodianese.it).



Confermato, invece, lo spettacolo "30 minuti di bellezza", in programma domani ( 28), al Molo delle Tartarughe.



Nella serata di lunedì 29, sul Molo delle Tartarughe, andrà in scena lo spettacolo "Miss Schiuma Party Italia", con illustri ospiti (info: 393.948.2690), mentre lo show "Balliamoci l'estate" di Gianni Rossi la prossima settimana si terrà solo mercoledì 31. Venerdì 2 agosto la location sarà impegnata da un evento musicale benefico.