Arma di Taggia: per il maltempo, rinviato il concerto della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Si comunica che di comune accordo con gli organizzatori, il Concerto della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, in programma ad Arma di Taggia questa sera, sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio, è rinviato a data da destinarsi per condizioni meteo avverse.



Si ringrazia per la preziosa collaborazione e disponibilità il Maestro De Lorenzo e il Direttore Maluberti.