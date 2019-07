1° Gran Premio Valle Argentina, oggi il primo giorno nonostante il maltempo. Tra i partecipanti anche la Croce Verde di Taggia (foto e video)

Il maltempo non ha scoraggiato i circa trenta partecipanti alla prima edizione del ‘Gran Premio Valle Argentina’ organizzato dalla Pro Loco di Montalto Carpasio che continuerà domani dopo la sospensione delle prove libere di oggi dovuta all’allerta meteo.







Fino a quando hanno potuto, i partecipanti si sono comunque lanciati giù per i 3,8 chilometri del percorso tra Piani e Carpasio, nel vecchio circuito del campionato italiano in salita di moto, però a bordo dei carretti fatti dai partecipanti, tra questi tanti abitanti della valle, il più giovane, un ragazzo di 18 anni e il più anziano, di 74. A gareggiare anche un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia.



“E’ stato un pomeriggio meraviglioso, peccato per il meteo, ma speriamo che domani sia più clemente”, ha commentato il Sindaco di Montalto Carpasio Mariano Bianchi.



Domani, in di pioggia intensa potrebbero saltare le prove libere, mentre dovrebbe svolgersi regolarmente il gran premio, nel pomeriggio, ad allerta cessata.



Il Gran Premio è organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cart's e con l'appoggio del Comune, del Centro Sportivo Italiano e del team Super Mario Kart Drift.