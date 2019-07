Incidente di ieri sera tra Sanremo e Ospedaletti, le considerazioni di un nostro lettore

Un nostro lettore, Mario De Luca, ci scrive per fare alcune considerazioni in merito all'incidente di ieri sera sull'Aurelia tra Ospedaletti e Sanremo."Ieri sera ancora un'ennesimo incidente stradale sull'Aurelia fra Ospedaletti e Sanremo che si aggiunge a quello avvenuto appena giovedì scorso (con l'abbattimento del semaforo, sempre ad Ospedaletti) a quello della scorsa settimana in Corso Marconi: tutti gravi episodi che si aggiungono all'incredibile lista di incidenti che avvengono da anni in questo tratto di strada, coinvolgendo auto, moto e ovviamente gli stessi conducenti e i pedoni che rischiano continuamente di essere investiti da auto e moto che sfrecciano noncuranti del codice della strada e della sicurezza degli altri.

Possibile che in tutto questo lungo tratto dell'Aurelia fra Sanremo e Ospedaletti, evidentemente pericoloso per l'incolumità dei cittadini, non ci siano dissuasori e segnalazioni semaforiche pedonali?

Possibile che le Amministrazioni Comunali, la Regione e l'Anas pur essendo ben a conoscenza di quanti incidenti accadono quasi ogni giorno in questo tratto di strada restino con le mani in mano lasciando tranquillamente a rischio l'incolumità delle persone?

Dobbiamo aspettare ancora una volta che ci scappi il morto come già accaduto qualche anno fa? Ai posteri l'ardua sentenza! Buona estate a tutti!