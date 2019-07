Imperia: è smarrita la gatta 'Taggia' in frazione Artallo (foto)

E' stata smarrita una gatta in frazione Artallo, a Imperia. La micia si chiama Taggia e ha un anno, come ci segnala il proprietario:



"Buongiorno, è smarrita la gatta di mia figlia mercoledì mattina poco dopo che mia figlia è tornata in Francia. Si chiama Taggia e ha un anno. Mia figlia la tiene sempre a casa con lei ed è molto carina.

Noi abitiamo in via San Benedetto, Imperia, frazione Artallo.

Per favore, se qualcuno l'ha vista, ce lo faccia sapere. Speriamo di trovarla prima che mia figlia torni dalla Francia.

Chiunque la vedesse mi può contattare al seguente numero: 0033 620 273 995. E' prevista una ricompensa per chi la dovesse trovare. Grazie.