Ventimiglia: domani torna l’Agosto Medievale, tema della manifestazione calamità e catastrofi naturali nella contea d della città di confine

E’ stata presentata questa mattina la 43^ edizione dell’Agosto Medievale che torna anche questa estate nel centro storico della città di confine. Il tema della manifestazione quest’anno è ‘Calamità e catastrofi naturali nella contea di Ventimiglia”. Il centro storico tornerà indietro nel XIV secolo quanto la città fu coinvolta da una serie di sfortunati avvenimenti: si alternarono periodi di siccità ad alluvioni che distrussero tutte le coltivazioni e portarono di conseguenza alla povertà e alla fame. Il centro storico ricorderà questo periodo storico e diventerà un teatro per rievocare quanto successo.

Domani si inizierà con il raduno della permissione nella piazza della Cattedrale, mentre domenica i festeggiamenti proseguiranno con il campo de li giochi. Notte di Mediestate e Notte delle Perseidi con la rievocazione e l’ambientazione in ambito storico nelle piazze del centro storico, a cura dei sestieri, sono previste invece per giovedì 1 e venerdì 2 agosto. L’Agosto medievale si chiuderà con la regata dei Sestieri domenica 4 agosto e la notte del Guiderdone, lunedì 5 agosto.

Non sarà presente per un problema organizzativo il Sestiere Auriveu, ma gli organizzatori assicurano presenza ed animazione in tutte le piazze del centro storico.