Vallecrosia: sottoscritto l’accordo quadro fra comune, sindacati e associazioni di categoria per il rilancio sociale, economico e produttivo della città (Foto e Video)

E’ stato sottoscritto questa mattina l’accordo quadro fra il comune di Vallecrosia, le associazioni di categoria e i sindacati per il rilancio economico, sociale e produttivo della città.

“L'auspicio - ha detto il Sindaco Armando Biasi - é quello di creare occupazione sul lungo periodo. Senza presunzione credo che il comune di Vallecrosia sia pronto per far sviluppare delle attività economiche, ma una città piccola come la nostra non può intercettare investitori e finanziamenti a più ampio respiro, per questo sono necessari accordi di questo genere.”

Il protocollo ha due direzioni: una locale e una che vede al territorio in maniera più complessiva attraverso la creazione di una rete ben strutturata: “Siamo tanti piccoli comuni - spiegano le sigle sindacali - ma in realtá siamo un territorio unico. Si tratta di un'azione ad ampio e profondo respiro. Non è un punto di arrivo, ma di partenza, per entrambi i percorsi.

Crediamo sia il primo documento che punta allo sviluppo di un territorio. Il comune di Vallecrosia ha fatto un accordo che vuole avvicinarsi alle città vicine e che non si ferma sulla carta, ma deve essere sviluppato nei fatti.

Questi accordi per noi devono soddisfare amministrazioni, ma soprattutto cittadini. Abbiamo coinvolto quasi tutti i comuni più importanti, la riteniamo una buona partenza. E’ necessario lavorare ad un cambio culturale e politico. Se nella provincia di Imperia riusciamo a fare questo, allora riusciamo anche ad avviare una rete.

L’accordo è stato siglato da Cgil Imperia, Cisl Imperia Savona, Uil Liguria, Confindustria Imperia, Confcommercio Imperia, Confesercenti Imperia, C.N.A. Imperia, Confartigianato Imperia, C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti Imperia, Confagricoltura, Legacoop

Confcooperative Imperia Savona.