Sanremo: serie di aumenti previsti per buoni pasto, parcheggi ed Irpef, la decisione della Giunta comunale

Andranno in discussione nel Consiglio comunale del 31 luglio prossimo gli aumenti decisi dalla Giunta di Sanremo ieri, che riguardano diversi comparti della città e che faranno sicuramente discutere.

Tra questi i buoni pasto per gli studenti, che passano da 4 a 5 euro (mentre quelli ridotti da 1,5 a 2 euro), ma è previsto anche l’aumento dei parcheggi e pagamento, le cosiddette ‘strisce blu’ che salgono di 30 centesimi. Aumenti anche per gli abbonamenti settimanali dei parcheggi sul lungomare ed al Palafiori, pur mantenendo i primi 45 minuti gratis.

L’Irpef che passerà dallo 0,6 allo 0,8%, pur rimanendo la soglia di chi ha redditi bassi (fino a 15mila euro). Il Comune potrà anche contare su una percentuale superiore di introiti dal Casinò, che dovrebbe passare al 2% e, quindi, la possibilità di incassare quasi 400mila euro in più.

L’Assessore al Bilancio, Massimo Rossano, ha così commentato la decisione dell’Amministrazione: “Abbiamo subito una forte decurtazione finanziaria dallo Stato e tutti gli enti locali sono in sofferenza, perché la questione delle cartelle esattoriali è la grande motivazione. Come già evidenziato in occasione della raccolta Imu, abbiamo già spremuto le tasche delle famiglie, per un discorso di ‘solidarietà’ abbiamo trasferito denari agli altri comuni. Al momento ai Comuni mancano molti soldi a causa della ‘Flax Tax’, che gravano sull’Irpef comunale. Ci ritroviamo a dover riequilibrare comunque i conti, mettendo in sicurezza l’ente. L’Irpef va a sanare in toto la situazione delle cartelle esattoriali. Dobbiamo programmare il prossimo quinquennio perchè erano anni che non si metteva mano ad una manovra effettiva”.