Sanremo: aumenti in vista per i cittadini, 100percentosanremo attacca "Come partenza non andiamo niente male"

"Apprendiamo dei primi rincari dovuti alla crisi di Bilancio che pare stia dando fastidio all'Amministrazione Biancheri Bis. Detti rincari colpiranno direttamente le famiglie e i turisti. La continuità amministrativa è un valore e in questa ottica la riconferma dell’Amministrazione avrà se non altro un merito, quello cioè di non lasciare spazio a dubbi sulla paternità delle iniziative avviate nel quinquennio precedente e che sono in attesa di conclusione e di quelle nuove come il suddetto "pacchetto aumenti".



Intervengono così dal Movimento 100percentosanremo in merito alla decisione della giunta di Sanremo di procedere ad avviare una serie di aumenti (LINK). "Andiamo per ordine: - I buoni pasto aumentano. Nel bilancio entreranno 270mila euro in più e le famiglie avranno la stessa cifra in meno. - I parcheggi aumentano. Saranno contenti residenti, lavoratori e turisti! - L'addizionale comunale Irpef aumenta! Molto bene. - Chiediamo il 2% in più alla Casinò (da calcolare sugli introiti) che sicuramente avrà un grande piano internazionale di rilancio perchè pare mettano nel CDA nuove persone di altissimo livello provenienti dal mondo del gioco. Pare inoltre che rimanga la figura del Direttore Generale che costa circa 250mila euro all'anno. L'ultimo Direttore costava questa cifra. Speravamo di avere un Amministratore Delegato di livello internazionale e invece pare le scelte siano diverse. Staremo a vedere" - analizzano da 100percentosanremo.



"L'amministrazione ci dice che a pesare maggiormente sui conti è stato il provvedimento del governo sul "saldo e stralcio" delle cartelle esattoriali. Inoltre abbiamo debiti fuori bilancio e i problemi di fognature, acquedotto e scuole. Ci chiediamo ma questi problemi non c'erano anche nel passato quinquennio? Veramente queste cartelle esattoriali a stralcio hanno creato questo problema sui conti? Potevamo pianificare meglio le risorse senza gestire oggi delle emergenze?" - si chiedono dal gruppo.



"Se parliamo delle Scuole Pascoli, a parte la questione delle mail del 14 maggio 2019 dove l'architetto Marotta anticipava i risultati della perizia depositata poi il 13 Giugno e dalla quale è scaturita la decisione di chiudere il plesso, ci sono tante perizie nel corso degli anni che portavano alla luce esigenze importanti di intervento e consolidamento. - proseguono - Forse qualche denaro in più poteva essere speso per evitare la chiusura del plesso scolastico? Ci pare ricordare che recentemente era stata inaugurata la palestra, 10-11 Giugno 2019. Ma durante l'inaugurazione della palestra alla Pascoli qualcuno non si è accorto che da li a poche ore sarebbe stata chiusa e resa inagibile".



"Sopratutto alla luce della mail dell'Architetto Marotta del 14 Maggio 2019 che anticipava i risultati e la situazione di pericolo poi resa nota il 13 Giugno. Per ultimo, ci pare di capire che l'avanzo di amministrazione che si era attestato intorno a 1,8ml di euro, verrà impiegato quasi interamente per coprire le spese correnti. - concludono - Direi che come partenza non andiamo niente male! Il Movimento 100percentosanremo continuerà a vigilare, studiare le pratiche e condividere con i cittadini le questioni importanti per il bene della nostra Sanremo".