Sanremo: asfalto degradato e problemi con la differenziata, la denuncia del movimento 100percentosanremo sulla frazione di San Bartolomeo

Il Movimento "100percentosanremo" interviene su due questioni relative alla frazione di San Bartolomeo e interroga il Sindaco. In particolare, in relazione ai lavori di distribuzione delle reti gas metano da parte della Italgas.



"Ricordando la delibera di giunta dell'8 Maggio 2019 e conseguente lettera della ditta, in questi giorni sono in corso i lavori in Strada Gozo - San Bartolomeo che, nonostante la buona volontà e cortesia da parte della ditta preposta a svolgere le attività, creano non pochi disagi alla vallata. - spiegano dal movimento 100percentosanremo - Abbiamo raccolto diverse istanze e lamentele da parte degli abitanti della vallata che non sono stati opportunamente avvisati degli imminenti lavori e sono preoccupati dello stato finale del manto stradale post-intervento".



"In effetti la situazione di degrado è evidente. - denunciano - Buche, avvallamenti e micro-interventi che tempo per tempo hanno favorito una situazione negativa e non sicura per il transito in primis dei motorini ma anche delle autovetture. Pensando poi alla strada di collegamento di via Ludovico Ariosto da via Capinera, e al proseguimento della strada principale da corso inglesi (salita monastero della visitazione) fino al giro dell'isola, la situazione generale del manto stradale è veramente degradata. Per ultimo, ma non per importanza, segnaliamo che in Strada Gozo, gli abitanti richiedono un ampliamento dei cassonetti e bidoni che sono costantemente stracolmi di rifiuti e la maggior parte vanno per strada favorendo incuria e sporcizia, alleghiamo una richiesta inviata alla Amaie Energia in data 12 Luglio".



"Sicuramente emerge l'inciviltà di alcune persone ma molti residenti hanno lamentato il fatto che la vallata è soggetta a visite frequenti di cittadini che non sono della zona ma vengono per lasciare i propri rifiuti. - chiosano - Speriamo quindi che l'Amaie Energia da una parte accolga con favore l'ampliamento e ove necessario la sostituzione dei cassonetti attuali, dall'altra esegua controlli più severi e puntuali"