Problemi al parco giochi di Taggia, mozione respinta. Napoli "Discussione politica anteposta alla volontà di risolvere i problemi"

Durante l'ultimo consiglio comunale di Taggia non è passata la mozione presentata da Luca Napoli, consigliere comunale del Passo Giusto. L'esponente della minoranza si era fatto carico di diverse segnalazioni ricevute da alcuni genitori circa il degrado e l'uso non corretto del parco giochi per bimbi a Taggia. Sembra che ormai sia diventato uso comune che questa area venga utilizzata da chi non avrebbe alcun titolo per entrarci.



In particolare l'esponente dell'opposizione ha parlato di ragazzi che alla sera si divertirebbero nello spazio riservato ai bambini, salendo sui giochi e causando un potenziale deterioramento degli stessi, in quanto si tratta di strutture tarate per sopportare determinati limiti di peso, quelli di un bimbo e non certo di un adulto. A questo si aggiunge anche il ritrovamento al mattino di rifiuti, come cartoni di pizze e altro, segno del passaggio di qualcuno la sera prima.



Da qui la proposta del consigliere Napoli di impegnare l'amministrazione sulla realizzazione di un regolamento destinato ai parchi giochi del comune. “La mancanza di un regolamento non è una soluzione ma un primo passo. - sottolinea l'esponente del gruppo Il Passo Giusto - Se ne era parlato anni fa, occupandomi di servizi sociali. Sul campetto di scuole si era deciso di fare un progetto di regolamento condiviso con le scuole, per dare delle regole. Si era andato ad indicare che i bambini dai 12 anni in su, non possano entrare se non accompagnati. Magari un cartello affisso dell’entrata potrebbe sensibilizzare maggiormente”.



Poi Napoli ha aggiunto: “Penso anche al divieto di fumo estendendolo ad esempio nei parchi giochi. Non è normale fumare vicino ai bambini. Così come non si dovrebbe introdurre i cani in questi spazi. Dovrebbe essere una regola di buon senso ma spesso vengono portati dentro anche senza guinzaglio o museruola. La mia proposta è di lavorare su un regolamento molto semplice, quindi impegnare l’amministrazione a metterci mano perché la gestione ordinaria è fuori controllo. Purtroppo di sera i vigili non li abbiamo a disposizione. L’uso di qualche ora di straordinario serale sull’abitato non farebbe male, per mettere qualche regola tanto per i parcheggi selvaggi quanto per l’uso di questi parchi”.



L'intenzione di voto negativa sulla mozione è stata spiegata così dal sindaco Mario Conio: “Ha sollevato un tema importante presentando una mozione degna di attenzione. Provo disagio perchè il nostro orientamento è di non votarla favorevolmente, pur condividendone il tenore e la ratio. Non la voteremo perchè ci siamo già attivati sotto due profili. Uno normativo. Andarci ad impegnare facendo un regolamento ad hoc non è al momento opportuno perché c’è una situazione in divenire che prevederà delle modifiche su questo parco giochi. Vorremmo fare un’area destinata all’utenza più piccola su via Ottimo Anfossi. Inoltre, molti degli spunti richiamati in delibera sono già presenti in atti di questa amministrazione. C’è un regolamento di Polizia Locale con questi divieti. C’è oggettivamente una difficoltà di controllo. E’ nostra intenzione procedere all’assunzione a tempo determinato di un ulteriore agente che possa rafforzare il turno serale sia per le attività turistiche di Arma sia per effettuare controllo su Taggia”.



La mozione è stata respinta, con la votazione contraria della maggioranza. Al termine della seduta il consigliere Napoli ha commentato: “Sono molto deluso ed insoddisfatto. Da come si è capito, non ci sarà un intervento ad hoc come richiesto, ma un più generico 'le regole ci sono già', ergo, la situazione rimarrà la medesima. Dispiace constatare che si anteponga sempre la discussione politica alla volontà di risolvere i problemi. Sono rammaricato inoltre per quei genitori e bimbi che vivono quotidianamente i parchi cittadini e continueranno a vedere le stesse spiacevoli situazioni”.