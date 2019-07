Pista ciclabile, oggi la riunione per il passaggio ad Amaie Energia. Si tratta su 2 milioni 300mila euro (foto e video)

Il futuro della pista ciclabile tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti con il passaggio da Area24 ad Amaie Energia, al centro di una riunione che si è tenuta questa mattina in Provincia, alla presenza dei curatori della società, liquidata nel giugno 2018, i sindaci dei comuni interessati, rappresentanti di Carige, Filse e i vertici di Amaie Energia.







La contrattazione è in corso, come ha detto il presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero ai presenti alla riunione, per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni 300 mila euro, oltre al subentro di Amaie Energia nella concessione con il Comune di Sanremo.



“La situazione di Area24 deve assolutamente trovare una soluzione. - commenta Gorlero – Si tratta di una struttura strategica che in questo momento sta generando risorse straordinarie per tutta la provincia e difficoltà gestionali, connesse a una difficoltà economico finanziaria della società, non possono protrarsi ulteriormente. Ad Amaie Energia è stato richiesto da più comuni di intervenire per fare un’assunzione di responsabilità, il tema è delicatissimo, perché vi sono enormi problematiche connesse al passaggio di proprietà di questo bene. Parliamo di un bene cui è difficile dare una connotazione sotto il profilo giuridico”.



“Ci sono tematiche che riguardano i rapporti con i terzi, - continua - l’assetto gestionale complessivo, perché i proventi della pista storicamente sono inferiore ai costi di gestione. Dobbiamo trovare un equilibrio complessivo, tenendo conto che si tratta di denaro pubblico, e pertanto non possiamo permetterci di pagare delle somme che non siano adeguate rispetto ai valori in corso, però nello stesso tempo potremmo anche trovarci nel paradosso che qualcuno ci dica che i valori in gioco sono superiori in gioco di quelli che stiamo trattando, una partita da 2 milioni 300mila euro per un bene di 12 chilometri, quello cioè fuori dal territorio del comune di Sanremo, e si prevedrebbe anche il subentro da parte della nostra società nella concessione con il Comune di Sanremo. Sicuramente è una partita complessa, con questioni di carattere giuridico, economico e gestionale molto complicate. La partita si complica ulteriormente per la presenza di numerosi comuni, molti dei quali rivendicano ferite sul proprio territorio, e sono ferite da richiudere. Pensiamo ai parcheggi non completati. Rispetto a questo la soluzione che si sta prospettando vuole tenere conto di tutte queste situazioni. Una situazione così complessa non può essere nata da alcuni giorni, e in effetti per la sedimentazione di assetti gestionali durati decenni, oggi dobbiamo fare un piccolo miracolo di mettere assieme tutte queste cose”.



Tra i nodi ancora da sciogliere la richiesta del Comune di Ospedaletti di acquisire delle aree. Su questo tema c’è una discrepanza sul valore delle aree determinato dal Comune e quello dato da Amaie Energia.



“Noi ci stiamo provando con grande entusiasmo. – conclude Gorlero - Amaie Energia non si tira indietro, al momento siamo fiduciosi, se troveremo l’accordo con tutti i comuni presenti, alcuni dei quali potrebbero preferire una gestione autonoma, come Ospedaletti, se troveremo una quadra io sono convinto che faremo un grande servizio per la nostra provincia”.