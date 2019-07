Petizione per ridare la scorta a Grazia Pradella, c'è l'adesione dei Giovani Democratici

"Abbiamo deciso di firmare questa petizione lanciata dal centro culturale ‘Peppino e Felicia Impastato’ di Sanremo perché vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza a Grazia Pradella, da anni impegnata in importanti inchieste sul nostro territorio".



I Giovani Democratici della provincia di Imperia hanno aderito alla raccolta firme lanciata nelle scorse ore su Change.org per chiedere al Ministero dell'Interno di ridare la scorta al magistrato imperiese Grazia Pradella. "Purtroppo - come segnala la più recente relazione semestrale della direzione investigativa antimafia la nostra provincia è da anni osservata speciale per la presenza di proiezioni di cosche della criminalità organizzata".

"Ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Pradella qualche anno fa, voglio rivolgerle anche a titolo personale la mia vicinanza e gratitudine per l’impegno profuso nel diffondere i valori della legalità nella nostra provincia, soprattutto negli istituti scolastici" - ha aggiunto Matteo Longo - Segretario provinciale Giovani Democratici.