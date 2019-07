La Regione insieme alla Provincia per evitare il fallimento della Rt "Sarebbe un grave problema per il territorio"

La Regione cercherà di far continuare a tutto il 2020, quindi fino a ricostruzione ultimata, il piano straordinario a seguito del crollo del ponte Morandi previsto dal decreto Genova che vale per la Provincia di Imperia 100mila euro di servizi supplementari. Regione cercherà di dare seguito anche al supporto per la lotta all'evasione che nel 2019 è stato di 75mila euro e sta dando ottimi risultati.

Per la Riviera Trasporti Regione sta cercando di capire insieme alla Provincia di Imperia se è possibile intervenire per evitare il fallimento che sarebbe un grave problema per l'intero territorio.