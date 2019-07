Il futuro di Forza Italia e Giovanni Toti: il Governatore "Serve una seria terapia di rinnovamenti per il partito"

Il 1° agosto prossimo è prevista la riunione di Forza Italia, durante la quale non mancherà la discussione sul futuro del partito, anche dopo il grande incontro organizzato dal Presidente della Regione, Giovanni Toti, il 6 luglio a Roma.

Nel corso del suo viaggio a ponente, al Governatore è stato chiesto se, in quella occasione scioglierà le riserve sul suo futuro: “Il tema non è Toti e lo scioglimento delle sue riserve. Ma è sono le moltissime riserve dei milioni di elettori su un pezzo del centrodestra italiano, che sembra non poter più rispondere alle esigenze del mondo che rappresentava. Se un partito in 10 anni, dal 2009 al 2019, è riuscito a perdere 10 milioni di voti passando dal 39% al 6 che oggi i sondaggi ci danno, credo che sia un problema che non si cura con l’aspirina ma con una seria terapia di rinnovamento di contenuti, facce e regole. Questo per aprire Forza Italia a se stessa, riaggregare un mondo che in questo paese esiste ed ha bisogno di risposte, per andare verso qualcosa di diverso. Bisogna pescare le risorse migliori e costruire un qualcosa che affianchi i nostri alleati non solo nei governi di Regioni e Comuni ma anche a Roma”.

Cosa serve, secondo lei, per dare una sferzata alla situazione di Forza Italia nei prossimi mesi ed anni? “Se siamo capaci di metterci in discussione seriamente io ci sono, ma se facciamo melina e facciamo il ‘Gattopardo’ dove tutto cambi perché nulla cambi non scontenteremo o accontenteremo me, che conta poco. Lo faremo, come ha fatto fino ad oggi la nostra classe dirigente, verso i milioni di persone che hanno creduto in noi e che oggi non ci credono più”.