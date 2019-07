Sanremo: 'Un salto in centro', da stasera e per tutto il weekend tanti appuntamenti con la musica ed i gonfiabili

Un Salto in Centro è il claim ideato dal neo assessore al Turismo e vice sindaco Alessandro Sindoni per riqualificare e attrezzare per le famiglie la piazza principale di Sanremo: Piazza Colombo. Questo weekend, come a seguire gli altri, sarà ricco di iniziative per grandi e piccini.



Il parco Gonfiabili, come sempre, sarà aperto dalle 20 alle 24, mentre venerdì 26 luglio, per live in piazza, evento organizzato dagli esercenti, ci sarà la serata musicale di Dany Animation, dalle ore 21. Sabato 27, sempre dalle ore 21, Dimensione Musica Sanremo di Ramon Rossi, si occuperà di intrattenere sia i più piccoli che i più grandi con un laboratorio di musica e spettacolo. I docenti si alterneranno con vari stili musicali moderni.Ramon Rossi batteria e percussioni, Roberto Bonazinga basso e contrabbasso, Lorenzo Spinozzi chitarra, Renato Grinda piano e tastiere, Riccardo Sasso piano tastiere. Manuela Gaslini vocal coach e Devis Pati music computer ai vari strumenti musicali e al canto. Per l’occasione ci sarà anche Domenico Graglia, Thereminista fra i più noti a livello nazionale (e internazionale) che, proprio nell'anno del centenario dello strumento farà conoscere a grandi e piccini questo straordinario “attrezzo”, unico al mondo che non prevede contatto fra esecutore e apparecchio. Domenica 28 luglio appuntamento di nuovo con il live degli Erbagrama.



"Tutti gli eventi sono gratuiti. il Parco gonfiabili ha un costo di 10 euro senza limite di tempo e di 5 euro per mezz’ora" - ricordano gli organizzatori.