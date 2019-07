Sanremo: sport, eventi e programmazione, l’amministrazione incontra le associazioni cittadine. Sindoni “Si mettano da parte invidie e rivalità, serve collaborazione” (Foto)

Incontrare le associazioni sportive cittadine era uno dei punti fermi delle prime settimane di lavoro per l’assessore Alessandro Sindoni. E oggi, come previsto, l’amministrazione ha incontrato gli operatori dello sport per discutere di pianificazione, eventi e programmazione futura. Serve sinergia, la cosa è palese, e sembra proprio che il coordinamento sia uno dei punti cardine per l’assessorato guidato da Sindoni.

“Si mettano da parte le invidie e le rivalità - ha dichiarato Sindoni - sappiamo che tra di voi spesso non c’è collaborazione e speriamo che ci possa essere in futuro, anche tramite noi. Vorrei creare una Consulta dello Sport dove potrete parlare delle vostre problematiche, come il Tavolo del Turismo”.

A settembre ritornerà la Festa dello Sport (possibile che sia venerdì 6 settembre), come lo scorso anno, mentre a giugno 2020 potrebbe essere inserita in calendario una sorta di premiazione per l’attività stagionale delle diverse associazioni sportive.