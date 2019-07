Sanremo: domani, al via la 22esima rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’ in piazza San Siro

Prende il via la 22a rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, organizzata dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo con il contributo del Comune di Sanremo.



Intitolata a Nini sappia, fondatore e per molti anni colonna portante della compagnia Stabile Città di Sanremo, la rassegna si tiene nell’affascinate cornice di Piazza San Siro, di fronte alla cattedrale, luogo simbolo della comunità di Sanremo.

Una giuria di esperti assegna alle compagnie ospiti i premi per la miglior commedia, i migliori attori protagonisti e caratteristi, per i migliori attori giovani. Inoltre viene assegnato il premio alla commedia più gradita dal pubblico.



Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e sono ad ingresso libero.



Di seguito il calendario delle serate:



sabato 27 Luglio

Compagnia di prosa “La Torretta”

Savona

“IL CACCIATOR DEL BOSCO”



sabato 3 Agosto

Compagnia “San Fruttuoso”

Genova

“47- O MORTO CH’O PARLA”



sabato 10 Agosto

Compagnia “I Viragalet”

Chiusa Pesio (CN)

“ËL MAGO ANGIOLIN, TANT LADER E POCH ËNDOVIN”



lunedi 19 Agosto

Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu

Ventimiglia

“PESCAUI DE CANA”



sabato 24 Agosto

Compagnia “Riemughe Surve”

Montalto Ligure

“NAVIGANDU SENZA L’AIGA...”



sabato 31 Agosto

Compagnia “Veji e giovo”

Buriasco (TO)

“CIAPA LÌ!”



sabato 7 Settembre

SERATA FINALE E PREMIAZIONI

Compagnia Stabile Città di Sanremo

“ARIA DE FESTIVAL!”