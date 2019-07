San Bartolomeo al Mare: domenica 4 agosto, appuntamento con il mercatino del consorzio ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®'

Domenica 4 agosto a San Bartolomeo al Mare si terrà il mercatino a cura del consorzio ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®’.



"I famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume - tornano dunque finalmente nel Ponente Ligure (dove sono sempre attesissimi), per riportare anche qui le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito 'evento-mercato'. La definizione non è casuale, ma vuole sottintendere l’unicità (nel panorama nazionale) e la valenza prima di tutto culturale, oltreché commerciale, della proposta. Non a caso, ormai, si parla del Consorzio 'Gli Ambulanti di Forte dei Marmi' (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una 'eccellenza italiana'.".