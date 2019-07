Nature Urbane: un festival dedicato ad ambiente, architettura e bellezza per scoprire Varese

Al via la terza edizione di Nature Urbane: il festival del paesaggio dedicato a ambiente, architettura e alla bellezza per scoprire Varese. L'evento ha portato nelle precedenti edizioni moltissimi visitatori: 20mila presenze nel 2017 e 25mila nel 2018. Varesini e turisti alla scoperta delle splendide ville che circondano il centro di Varese e danno ragione al nome di Città Giardino.

Ecco qualche anticipazione del festival che prenderà il via il prossimo 20 settembre e che per 10 giorni animerà parchi, ville e giardini della città con performance artistiche, culturali, spettacoli, letture e degustazioni. Un motivo in più per trascorrere un ultimo weekend estivo alla scoperta di Varese e delle sue bellezze.

Il claim di quest’anno, pensato dall’agenzia di eventi e comunicazione Tarpini che curerà insieme al Comune di Varese la direzione organizzativa dell’evento è “Varese, la bellezza che ti cambia”, e l’idea è proprio che tutta questa bellezza, messa in mostra con l’apertura di 22 fantastiche ville con più di 160 visite guidate (Cascina Gaggiano, Villa Agosteo, Villa Al Nonaro, Villa Bianchi Dezirelli, Villa Biumi Redaelli, Villa Brusotti, Villa Carabelli Gervasini, Villa Carmen Sylva, Villa Concordia, Villa Craven di Seyssel D'Aix, Villa Esengrini Montalbano, Villa Fachini, Villa Molina, Villa Moretti, Villa Mozzoni-Condominio Vecchia Biumo, Villa Mozzoni 40 colonne, Villa Paradeisos, Villa San Francesco, Villa Spartivento, Villa Zambeletti – Festi, Ville Ponti, Villa e Birrificio Poretti), possa portarci verso un’attenzione e a un cambiamento positivo.

La maggior parte delle ville bellissime della città sono di proprietà privata e non rientrano nell’offerta della città verso il turista; con l’aiuto di questi privati, che aprono i loro gioielli al pubblico, si è potuto pensare e realizzare Nature Urbane.

Una vera occasione per scoprire Varese nella sua versione Città Giardino in una vetrina nazionale e internazionale.

Anche l’offerta “artistica” quest’anno aumenta: si inizia con lo spettacolo di apertura del 20 settembre dei Kataklò, spettacolare compagnia di danza acrobatica e si prosegue con monologhi di artisti del calibro di Anna Bonaiuti e con conferenze di architetti e paesaggisti di fama internazionale.

Una grande partecipazione di enti e associazioni (Regione Lombardia, Commissione Europea, CCIAA, Ordine degli architetti, Cai, Università dell’Insubria e altri) rende il festival davvero un evento corale e chi negli anni scorsi ha avuto l’occasione di percorrere i Giardini Estensi tra una mostra d’arte, un concerto di musica o un monologo di fronte alla grande fontana non vede l’ora di vedere nuovamente la città trasformata in capitale del paesaggio e, per usare le parole della direttrice artistica Silvia Priori, “luogo in cui è bello passeggiare tra arte e natura, incontrarsi e lasciarsi sorprendere perché dietro ogni cancello si nasconde un angolo di paradiso”.

Qui sotto lo spot lancio del Festival. Tutti i dettagli su www.natureurbane.it