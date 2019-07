Molini di Triora: domenica tante iniziative ed appuntamenti durante tutta la giornata

Domenica 28 luglio giornata ricca di appuntamenti a Molini di Triora a partire dalle ore 10, lungo via Nuova. Nel borgo della Valle Argentina sarà presente il mercatino agroalimentare e artigianale con prodotti tipici e locali, fino alle 16. Sempre, nel pomeriggio, a partire dalle 15, l'iniziativa 'Largo ai bimbi' con i gonfiabili, il trucca-bimbi ed il laboratorio 'lasciamo una traccia'.



Inoltre, dalle 16 alle 19, per gli amanti della cultura saranno aperti la dimora storica ottocentesca “Casa Balestra” ed il centro culturale “Il Mulino Racconta” dove sarà possibile visitare l'esposizione fotografica con gli scatti dell'ultima edizione deI concorso nazionale “Mario Dutto”.



Infine, dalle 15.30, sarà presente anche il personale della Croce Verde di Arma di Taggia, che proporrà una dimostrazione ed esercitazione di primo soccorso. Verrà mostrata la manovra di Heimlich per la disostruzione delle via aeree in età pediatrica ed adulta.