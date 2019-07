Castel Vittorio: grande successo per l'apertura dell'VIII° Festival della Musica

Grande successo per l'apertura dell'VIII° Festival della Musica presso l'oratorio della chiesa di S. Caterina a Castel Vittorio con le note del violoncellista Toke Møldrup, Charles Kilpatrick al piano e la voce della soprano Elsebeth Dreisig.



"L'eccellenza dei musicisti danesi ospiti nel borgo dell'Alta Val Nervia porta come ogni anno passione per la musica e i sapori; da stasera la possibilità di cenare nella piazza e ascoltare la musica porta a compimento l'abbinamento del: Music&Flavours of Liguria".

Ecco il programma delle seguenti serate:

Venerdì 26 Piazza XX Settembre - Serata Bossa&Jazz

con: Bobo Moreno, cantante

Massimo Dal Prà, pianoforte

Mirco Rebaudo, sassofono

Intervallo - Servizio cena

ore 21,00- TRIO K

Bossa&Jazz

con: Giuliano Raimondo, basso

Marco Balbo, chitarra

Fabio Turini, percussioni

Sabato 27

dalle ore 17,00:Mercatino dei prodotti tipici per il borgo

ore 18,30 - Oratorio di Santa Caterina

Scarlatti, Tchaikovsky, Piazzolla, Koppel

con: Bjarke Mogensen

un musicista di fama mondiale che fa magia

con il suo strumento: la fisarmonica

Intervallo - Servizio cena

ore 21,00 - P.zza XX Settembre

Verdi, Puccini, Bellini, Rossini, Nielsen

con: Giovani cantanti dei Conservatori Danesi

Elsebeth Dreisig,

Charles Kilpatrick, piano

Domenica 28 - Piazza XX Settembre

ore 19,00 - CONCERTO di GALA

Piazzolla, Gade, Nielsen, Händel, Purcell, Gershwin e altri....

con: DUO Møldrup & Mogensen

Bjarke Mogensen, fisarmonica

Toke Møldrup, violoncello

Elsebeth Dreisig, soprano

Charles Kilpatrick, pianoforte

I concerti sono a ingresso gratuito

per le cene prenotare al: 0039 3488672931

info: www.altavalnervia.com