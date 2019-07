Bordighera: questa sera a Sasso il 'Carnevale d’Estate' in compagnia dell’Orchestra 'Cristian e la Luna Nueva'

Proseguono le serate gastronomiche e danzanti dell'estate 2019 a Sasso, frazione di Bordighera, con il “Carnevale d’Estate”. Questa sera si parte alle 19,30, con l'organizzazione della Pro Loco di Sasso all'insegna della genuinità dei piatti tipici liguri.

Alla serata gastronomica piatti tipici all'olio extravergine di oliva ed i vini Rossese e Vermentino con lo slogan "Sasso, divertimento sano e genuino, buono il mangiar, brioso il vino". Si potranno gustare: spaghetti e tagliatelle al pomodoro, al ragù, al pesto e alla marinara, ravioi au pesigu, capra e fagioli, coniglio alla ligure, carne e salsiccia alla brace, frittura di pesce, stoccafisso, polpo e patate, cundjiun, patatine fritte, i dolci di Piero Ambrogio, la gelateria di alta qualità ed un servizio bar completo.

Torna il tradizionale “Carnevale d’Estate”. Divertimento e allegria con coriandoli, maschere, Spettacolo per bambini, Artisti da Strada e Ballerine Brasiliane. Premi alle migliori maschere. La serata sarà allietata dalla musica dell’Orchestra “Cristian e la Luna Nueva”, nata a Loano circa 20 anni fa. Capo orchestra Cristian Pagnin, tastiere, fisarmonica e voce, figlio d'arte del famoso "El merendero" che lanciò negli anni '60 il Carosello "Miguel son mi", diplomato in pianoforte al conservatorio. L'orchestra Cristian e La Luna Nueva ha inciso fino ad oggi oltre 30 album. La maggior parte editi e distribuiti dall'Edizione Bang Bang/Ardiente di Milano. Vanta collaborazioni con cantanti famosi come Mireille Mathieu, Tony Dallara, Nini Rosso, Dino, Betty Curtis, I Los Paraguayos, I Los Merenderos, Mario Piovano e gli artisti di radio Zeta. Agli inizi del 2001 decide di fare il grande salto lasciando gli Smeraldi per fondare la sua orchestra: da allora sono oramai passati quasi venti anni che possiamo tranquillamente definire entusiasmanti e ricchi di grandi soddisfazioni in giro per l'Italia.

Domani sera penultimo appuntamento dei Festini in compagnia dell’Orchestra di Laura Fiori. Per informazioni telefonare al 328/3273672.