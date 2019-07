Ventimiglia: ancora degrado e sporcizia in piazzale De Gasperi al confine, i residenti chiedono interventi e telecamere (Foto)

Quattro anni fa il degrado era dettato dalla costante presenza dei cosiddetti ‘No border’ che, insieme ai migranti che protestavano dalla scogliera di Ponte San Ludovico, avevano letteralmente ‘occupato’ piazzale De Gasperi. Ogni tanto, purtroppo, siamo costretti a tornare a parlare di degrado sul piazzale attiguo al confine ed anche ad uno dei luoghi più magici della zona, ovvero i Balzi Rossi.

Le foto sono eloquenti. Uno scooter abbandonato così come una cassa di legno, senza dimenticare un pic-nic improvvisato ed anche alcune persone che fanno i loro bisogni a ‘cielo aperto’. Uno spettacolo non certo edificante per una zona turistica ed in piena stagione estiva.

I residenti, e non solo, chiedono un intervento di bonifica urgente al Comune ma anche maggiori controlli e, perché no, l’installazione di telecamere per scoraggiare i delatori di una zona che dovrebbe essere un fiore all’occhiello e che, invece, per colpa di pochi diventa spesso uno scempio vero e proprio.