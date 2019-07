Sanremo: spento l'incendio di ieri a Gozo, in corso la bonifica e le indagini. Quasi certa la matrice dolosa (Foto e Video)

I lanci dei due elicotteri, arrivati questa mattina alle 7, hanno contribuito allo spegnimento dell’incendio divampato, ieri sera alle 20 nella zona di Gozo, località sulle alture di Sanremo.

Dopo il duro lavoro notturno delle squadre di Vigili del Fuoco e Volontari che, per tutta la notte hanno operato a terra contenendo le fiamme, questa mattina i lanci dei due velivoli sono risultati fondamentali per risolvere la situazione. Ora è in corso l’operazione di bonifica, sempre a terra, importantissima per evitare che ripartano eventuali focolai.

Ancora da quantificare l’entità del rogo che, solo grazie al prontissimo intervento di oltre 50 uomini, che hanno lavorato tutta la notte, non si è mai avvicinato alle case, dove si sono vissute alcune ore di paura, anche perché le fiamme non erano molto lontane. Un lavoro difficilissimo, che ha coinvolto una ventina di Vigili del Fuoco di Sanremo ed Imperia, a cui si sono aggiunte le squadre di Albenga e Genova. Con loro c’erano 25 volontari della Protezione Civile Aib di Sanremo, insieme a quelli di Ospedaletti, Camporosso e Vallecrosia ed anche i Rangers d’Italia.

Ormai i mezzi aerei sono diventati fondamentali per lo spegnimento degli incendi anche se, purtroppo, non possono intervenire con il buio per ovvie ragioni. Ieri l’allarme è scattato alle 20.01, con la prima di una lunga serie di telefonate al 112 e, nonostante il tentativo dei Vigili del Fuoco di chiedere l’ausilio degli elicotteri da Imperia, non c’erano i tempi tecnici necessari, per qualche lancio, visto che il buio era ormai vicino.

Come sempre i social network si sono riempiti di nefandezze e commenti ‘ignoranti’ di chi chiedeva l’invio di mezzi aerei, seza conoscere le normative e l’operatività degli elicotteri. Questa mattina era anche pronto l’invio del Canadair ma, per fortuna, questo non è stato necessario. Polemiche a parte stanotte si è svolto un presidio continuo ed i soccorritori hanno dovuto anche tenere a bada i molti ‘curiosi’ che si sono avvicinati a via Monte Ortigara, per vedere l’incendio da vicino.

Con il caldo opprimente di questi ultimi giorni bisognerebbe fare molta più attenzione a quando ci si muove nei boschi e si dovrebbero evitare i cosiddetti ‘abbruciamenti’. Intanto sono in corso le indagini per risalire ai responsabili dell’incendio, che sarebbe stato appiccato in due zone differenti, a conferma della mano ‘dolosa’ dell’uomo sul rogo di ieri. I Carabinieri Forestali stanno lavorando e svolgendo indagini in merito ed hanno ascoltato alcuni residenti della zona. Al vaglio anche alcune telecamere, pubbliche e private, per capire gli eventuali ‘passaggi’ dei piromani nella zona.